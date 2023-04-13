Fatih Erbakan'dan ''ittifak'' eleştirilerine Necmettin Erbakanlı yanıt

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhur İttifakı'nı desteklemelerine ilişkin gelen eleştirilere yönelik "Erbakan Hocamız da olsa şimdi, destek verirdi" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhur İttifakı'nı desteklemelerine ilişkin gelen eleştirilere yanıt vererek AK Parti ile 30 maddelik bir mutabakat metni imzaladıklarını söyledi. Erbakan "Bu maddeler, merhum Erbakan Hocamızın AK Parti’yi eleştirirken kullandığı maddelerdi. Yani bunlar olmadığı için, bunlar uygulanmadığı, yapılmadığı için eleştiriyordu ve bunları uygulamalarını istiyordu. Biz, mutabakata vardık. Erbakan Hocamız da olsa şimdi, destek verirdi" şeklinde konuştu.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a karşı açıklamaları ile bilinen Erbakan, "Bizim burada söylediğimiz; suçun belirliliği ilkesine uygun bir yasa yapılsın. Yani burada, ‘psikolojik şiddet, duygusal şiddet’ diyorsunuz, ‘ekonomik şiddet’ diyorsunuz; bu nedir, suç unsurları yazılsın. Bir diğeri de şikayetçi olan hanım ya da erkek kimse, delil getirsin, bu deliller olmadan herhangi bir karara varılmasın. Bu söylediğimiz de hukukun temel kuralları. Yoksa bizim kadınlara şiddeti savunmamız ya da kadınlara karşı olmamız eşyanın tabiatına aykırı. 30 milyon kadının oy kullanacağı bir seçime giriyoruz" diye konuştu.

Erbakan, “HÜDA PAR'ın, bazı tartışmaya açılan, kendi parti programındaki görüşleriyle ilgili, bizim Cumhur İttifakı’nın ittifak protokolü ortada, bu protokolde bu maddeler yer almıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı’nın yeniden cumhurbaşkanı olması ve hükümeti kurması, Cumhur İttifakı’nın seçimleri kazanması durumunda bu tartışmalı maddelerin uygulaması gibi bir durum da söz konusu olmayacağından dolayı bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyoruz" dedi.

'ERBAKAN HOCAMIZ OLSA DESTEK OLURDU'

Babası Necmettin Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği "Milli Görüş gömleğini çıkardı" sözü hatırlatılan Fatih Erbakan, "Biz, mutabakata vardık. Erbakan Hocamız da olsa şimdi, destek verirdi" diye konuştu. AKP ile 30 maddelik mutabakat hazırladıklarını hatırlatan Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu maddeler, merhum Erbakan Hocamızın AK Parti’yi eleştirirken kullandığı maddelerdi. Yani bunlar olmadığı için, bunlar uygulanmadığı, yapılmadığı için eleştiriyordu ve bunları uygulamalarını istiyordu. Bu maddelerin hayata geçirilmelerini istiyordu. Tepkisi ve eleştirileri bu sebepleydi ve şimdi bu maddeler üzerine mutabakata varılıp bunların uygulanması için imza atıldıktan sonra, Erbakan Hocamız olsa o da destek olurdu. Çünkü Erbakan Hocamızın derdi, şahsi bir dert değil. Bizim AK Parti ile yaptığımız mutabakattaki, ekonomi alanında, dış politika alanında, milli eğitim alanında, sosyal politikalar alanında Milli Görüş’ün umdeleri, bunları uygulayın diye serzenişte bulunuyordu, eleştiriyordu ve bunların uygulaması için mutabakata vardık. İnşallah bizim de desteğimiz ile seçimin kazanılması halinde bunların uygulanması, milletin derdine derman olma manası taşıyacak.