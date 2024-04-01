Fatih Erbakan'dan yerel seçim açıklaması: ''Türkiye'nin üçüncü partisi olduk''

31 Mart yerel seçimlerine tek başına giren ve en çok oy olan üçüncü oy alan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan "Yüzde 6 oy aldık. Türkiye'nin üçüncü partisi olduk" dedi.

Cumhur İttifakı'na desteğini çekip, AK Parti'yle ters düşen ve Erdoğan'ın ağır eleştirilerine maruz kalan Yeniden Refah Partisi, 31 Mart seçimlerinde büyük bir sürprize imza attı. Resmi olmayan verilere göre YRP, ülke genelinde yüzde 6 oy oranına ulaştı. Bir açıklama yapan YRP lideri Fatih Erbakan, "Şanlıurfa Belediyesini, Yozgat Belediyesini kazandık. Ve 43 ilçe, 24 belde kazandık. Böylece 69 belediyeye ulaştık" dedi. Erbakan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Partimiz Türkiye genelinde yüzde 8,7 oy oranına ulaşmış bulunmaktadır. Yeniden Refah Partimiz, 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumundadır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ve Yozgat Belediyesi’ni Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. 43 ilçe ve 24 belde belediyesini yine Yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. Toplamda 69 belediyeyi Yeniden Refah Partimiz kazanmış oluyor.”