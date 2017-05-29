FETÖ, parti kurması için o isme teklif götürmüş

Star gazetesinden Kemal Gümüş'ün kaleme aldığı ‘İşgalin Yapı Taşları’ adlı kitapta, FETÖ’nün Ağar, Koç ve Sabancılar'ın özel jetlerine dinleme cihazı koyduğu ortaya çıktı.

Gümüş, kitabında örgütün havalimanındaki casusluk faaliyetlerin, kara para akışlarını, Koç, Sabancı gibi Türkiye'nin önde gelen ailelerini özel uçaklarında ve konutlarında nasıl dinlediğini, Hindistan'dan valizlerle getirilen dinleme cihazlarının ülkeye nasıl sokulduğunu gibi pek çok kirli ilişkiler ağını anlattı.

PARA KAÇIRDILAR

İşte havalimanı imamı Alattin İlyas Yağmur'un ifadelerinde anlattığı detaylar: Örgütün yurtdışına çıkaracağı paraları İstanbul ve Ankara’da iki kuyumcuda toplanıp, FETÖ'cü büyükelçiler aracılığıyla yurtdışına kaçırılıyordu. Her kıtaya ayrı bir görevli yerleştirilmiş. Büyükelçilik görevlilerine verilen para valizleri büyükelçilik mührü de kullanılarak aranmadan havaalanında kontrol noktalarından geçer, valizi ya transit alanda bir başkasına teslim eder ya da kendileri

AK PARTİ'YE KARŞI PARTİ KURMA TEKLİFİ...

İşadamı merhum Mustafa Koç’un özel uçağına “Koç’u cemaat tarafına çekmemiz lazım ancak henüz istediğimiz sonuca ulaşamadık” denilerek dinleme cihazları yerleştirildi. FETÖ, 2008'de eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a Ak Parti'ye karşı yeni bir parti kurma teklifi götürdü. Reddedilince Ağar’ın uçağı dinlendi. Örgüte sıcak bakmayan Güler Sabancı’ya ait Şarköy’de bir villaya dinleme ve görüntü alma cihazları yerleştirildi. Şantaj amaçlı bilgiler elde edildi.