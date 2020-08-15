Genç Parti lideri Hakan Uzan: Cumhuriyet yıkılıyor, ittifak yapılması lazım

Genç Parti'nin geçtiğimiz haftalarda yapılan kongresinde partinin yeni Genel Başkanı seçilen Hakan Uzan muhalefete ve iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Partisinin ittifaklara açık olduğunu belirten Hakan Uzan, şartlarını 'Türk, Kürt herkesin kardeş olduğu laik ve güçlü bir Türkiye vizyonu' olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "bir diktatörlük" olduğu eleştirisinde bulunan Hakan Uzan, iktidarın israflarla Türkiye ekonomisini zor duruma soktuğunu, muhalefetin ise "bir arpa boyu yol ilerleyemediğini" görüşünü dile getirdi.



Genç Parti lideri Hakan Uzan, olası bir seçime katılmalarının önünde "hiçbir hukuki engel olmadığının" da altını çizdi.

euronews Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Hakan Uzan, "Genç Parti büyük kongresini yapmıştır. Genel başkanını seçmiştir. Genç Parti'nin seçimlerde yer almasını engelleyici hiç bir hukuki durum yoktur." şeklinde konuştu.

Hakan Uzan: Cumhuriyet yıkılıyor, ittifak yapılması lazım

Hakan Uzan, Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan gibi ittifaklara açık olduklarının altını çizdi. "Burada sen, ben tartışması olamaz. Cumhuriyet yıkılıyor. İttifak yapılması lazım." diyen Uzan ittifak için şartlarının "laik ve güçlü Türkiye" vizyonu olduğunu söyledi.

17 yıldır sürgünde yaşayan Hakan Uzan, 'eğer iktidar olsaydınız ne yapardınız?' sorusuna "İlk yapacağım iş güçler ayrılığı dengesini oluşturmaktır." diyor. Genç Parti Genel Başkanı Uzan yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasının demokrasiyi yıkacağını ileri sürdü.



Uzan: Ekonomi ihracat ağırlıklı olmalı, sorun müsriflik

Türkiye'nin dış politikası ve ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzan, "Türkiye siyasi gücüyle, askeri gücüyle barışı sağlayan unsur olmalıdır. Savaşı yaratan, kızıştıran ülke olmamalıdır." ifadelerini dile getirdi.

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan gibi hakkındaki mahkeme kararları sebebi ile Türkiye dışında bulunan Hakan Uzan, ekonomi ile ilgili ise sorunun "müsriflik" olduğunu söyledi. Uzan ekonominin "ihracat ağırlıklı" olması gerektiğini vurgulayarak ABD Doları ve Euro kurunun Türkiye'de daha da artabileceğini belirtti.

Hakan Uzan Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından gündeme gelen "hilafet" tartışmaları ile ilgili ise "Türkiye laiktir. Laik kalacak. Bu benim için tartışmaya açık bir durum değildir." yanıtını verdi.