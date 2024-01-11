Gökhan Zan aldığı sürpriz teklifi ilk kez açıkladı

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Gökhan Zan, istifa ettikten sonra aldığı teklifi ilk kez açıkladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya ise Zan'ın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketi Hatay'da milyonların sesini duyuran eski futbolcu Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, Halk TV'de önemli açıklamalar yaptı.

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katılan Zan, İYİ Parti'den istifa etme sürecini anlattı. Zan, seçim döneminde İYİ Parti'den gelen teklifi değerlendirerek milletvekili adayı olmuş, ancak Meclis'e girememişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

Daha sonra partiden ayrılan Zan, şunları söylemişti:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum."

KENDİSİNE YAPILAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Gökhan Zan, istifasının ardından kendisine yapılan teklifi açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini aradığını aktaran Zan şöyle devam etti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ aradı. Sürpriz bir telefon oldu. Hatay'dan aday olmamı istedi büyükşehire. Hem ülkede hem memleketinde sevilen bir insan olduğumu vurguladı. Nezaketen de çok teşekkür ettim. Bölen tarafta olmak istemediğimi vurguladım. Kibarca reddettim. Sonra bana 'Senin gibi bir aday işaret edebilir misin?' dedi. Çünkü göçmen sayısına dikkat çekti. Özellikle Reyhanlı'daki sayıyı düşürebilecek politikaların altını çizdi."

"CİN GİBİ ADAM"

İsmail Küçükkaya bu sözlerin üzerine "Buradan eminim halkımız öyle düşünüyordur. Ümit Özdağ'a bak ne kadar akıllı bir siyasetçi. Cin gibi bir adam hemen aramış" diye konuştu.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞINA TEPKİ

CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine de tepki gösteren Zan, "Ceketimi assam kazanırım diyen Lütfü Savaş neyin egosunu tatmin ediyor?" ifadelerini kullandı.

Depreme dikkat çeken Zan, Lütfü Savaş'a Rönesans Rezidans üzerinden de tepki gösterdi.

Zan, "Belki 1000 kişiye yakın öldü. Müteahhiti kaçmaya çalıştı, yakalandı. Bu adam için idealist dendi. Utandım. Her şeyden paramparça olmuşum bir de idealist dediler" diyerek Savaş'a karşı çıktı.