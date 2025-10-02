  1. Anasayfa
  4. Gürsel Tekin muhalif medyaya seslendi: ''Çocuklarınızın gözlerine bakamayacaksınız''

Güncelleme:

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin kendisi hakkında yalan ve yanıltıcı haberler yapan ve söz hakkını kullandırmayan yayın organlarına seslenerek "Sizi son kez uyarıyorum, söz hakkımı kullandırmazsanız hukuksal haklarımı aramak zorunda kalırım" ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, bazı medya kuruluşlarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını belirtti.

"Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız" diyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

 "Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir."

Tekin açıklamasında, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde çağrı heyeti olarak göreve geldikleri 2 Eylül itibarıyla partinin kurumsal kimliğini tartıştırmamak için çaba sarf ettiklerini belirtti

"Kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir"

Öte yandan, bazı haber kanallarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını ekleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Benim kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız ve öyle bir duruma getirdiniz ki bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Bir kere şunu bilin, bizim sizden ders alacak hiçbir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz ama siz, ne garip bir şeydir ki üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın."

 

 

