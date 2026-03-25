  4. Gürsel Tekin'den CHP yönetimine yaylım ateşi: ''Suça karışanlar temizlenmeli''

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisindeki mevcut yönetim anlayışına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tekin, ''Eğer parti içinde sorunlar varsa, bu sorunlar açıkça ortaya konulmalı; yanlış yapan, suça bulaşmış kişiler varsa bunların temizlenmesi sağlanmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisindeki mevcut yönetim anlayışına yönelik bugüne kadarki en sert eleştirilerini sıraladı. Tekin, parti içindeki diyaloğun kopma noktasına geldiğini ve "kurumsal işleyişin" ciddi yara aldığını vurguladı.

CHP yönetiminin sürekli "mağduriyet algısı" üretmekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Tekin, partinin yeniden güç kazanması için cesaretle iç sorunlarla yüzleşmesi ve şeffaf bir arınma süreci başlatması gerektiğini söyledi.

Gürsel Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"CHP’de yaşananlar artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bayramlaşma programına yüzlerce partilinin katılım sağlaması, bu rahatsızlığın en somut göstergesidir. Kimse zorla getirilmedi; aksine istense çok daha büyük bir katılım da sağlanabilirdi. Bu tabloyu doğru okumak gerekir.

“Baba ocağı” kavramını bu partide ilk dillendirenlerden biri olarak şunu açıkça ifade etmek isterim: Sayın Genel Başkan’ın da bu kavramı sahiplenmesi elbette kıymetlidir. Ancak baba ocağı dediğiniz yerden o ocağın asli unsurlarını, emektarlarını uzaklaştırmaya çalışırsanız; o ocağın sahipleri de doğal olarak bir araya gelir, aidiyetini ve bağlılığını göstermek için akın eder. Bayramlaşma programında yaşanan tam olarak budur.

Bugüne kadar birçok genel başkanla çalıştım. Ancak ilk kez bir genel başkanın parti içi meseleleri bu denli şahsileştirdiğine, parti içi diyaloğu ve diplomasiyi tamamen rafa kaldırdığına şahit oluyorum. Bu durum yalnızca bir tercih değil; doğrudan parti hukukunu, kurumsal işleyişi ve siyasi teamülleri ilgilendiren ciddi bir sorundur. Siz “ben yaptım oldu” anlayışıyla bir siyasi partiyi yönetemezsiniz.

Daha da dikkat çekici olan ise, parti içi iletişim kanalları kapatılırken, parti dışı aktörlerle, özellikle iktidara yakın çevrelerle yürütülen arka kapı temaslarıdır. Bu yaklaşım, parti içinde güveni zedeleyen ve ayrışmayı derinleştiren bir anlayıştır.

Hiçbir genel başkan döneminde böylesine bir ayrışma, böylesine bir kopuş yaşanmamıştır. Siyasetin görevi sorun üretmek değil, sorun çözmektir. Ancak bugün CHP’de bu anlayışın zayıfladığı açıkça görülmektedir.

Bir diğer önemli konu ise medya meselesidir. Kendini “özgür” olarak tanımlayan bazı medya organlarının, eleştiren isimlere sistematik şekilde söz hakkı vermemesi kabul edilemez. Bu artık tarafsız bir medya değil, açıkça kirli bir medya düzenidir.

Soruyorum: Neden farklı düşünenlere mikrofon uzatmıyorsunuz? Neden eleştiriden kaçıyorsunuz? Gazetecilik bu mudur? Bu süreç tamamlandığında bu medya patronları ve onların bu tavrı sürdüren temsilcileri insanların yüzüne nasıl bakacak? Siz gazeteci misiniz, yoksa trol mü?

CHP yönetimi artık sürekli mağduriyet algısı üretmekten vazgeçmeli ve gerçeklerle yüzleşmelidir. Kural tanımaz bir anlayışla bu süreç yürütülemez. Eğer parti içinde sorunlar varsa, bu sorunlar açıkça ortaya konulmalı; yanlış yapan, suça bulaşmış kişiler varsa bunların temizlenmesi sağlanmalıdır.

CHP’nin yeniden güç kazanmasının yolu; kendi içindeki sorunlarla cesaretle yüzleşmesinden, parti hukukuna bağlı kalmasından ve şeffaf bir şekilde arınmasından geçmektedir."

Etiketler CHP gürsel tekin chp yönetimi
