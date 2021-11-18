HDP, Demirtaş'ın adaylığı hakkındaki iddialara cevap verdi

HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Demirtaş üzerinden yürütülen Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına nokta koydu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Günay, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı üzerindeki tartışmalara ilişkin," Hiçbir arkadaşımız pazarlık içinde değildir" dedi.

Günay'ın bugünkü basın toplantısında gündeminde; erken seçim, helalleşme tartışmaları ve AKP iktidarının ekonomi politikaları vardı. Sözlerine 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile başlayan Günay, dünyanın büyük birçok kısmında çocukların, geleceksiz, ağır yaşam koşulları, savaşlar, göçler altında, hakları gasp edilmiş şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

'KOBANİ ÜZERİNDEN KURGULANAN DAVA UTANÇ DAVASIDIR'

HDP'li siyasetçilerin yargılandığı Kobani Davası'yla ilgili konuşan Günay, "Kobani Davası, izlenen yol ve dayatılan hukuksuzluk Türkiye siyasi tarihinin en kara lekelerinden biri olarak şimdiden tarihe geçmiştir" dedi. Günay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kobani Kumpas Davası üzerinden kurgulanan kapatma davası bir başka utanç davasıdır. Bu davalar hukuk davaları değildir. Bunu neden mi diyorum? Dosyada unutulan TEM bilgi notu, savcılıklara ve yargıya açık emirlerle doludur. O bilgi notunda yargıya akıl veriliyor, yol, yöntem gösteriliyor, kumpas davasının nasıl partimizi kapatmaya yönelik bir hazırlık olduğunu açıkça gösteriyor. Bu kumpas değil de nedir?"

'HELALLEŞME TARTIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ'

Günay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'helalleşme' tartışmalarını 'önemsediklerini' belirterek değerlendirmelerini paylaştı.

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği bu kavrama biz daha çok ‘yüzleşme’ diyoruz" diyen Günay, "Helalleşme geçmişin hatalarıyla ve yanlışlarıyla gerçek anlamda yüzleşmeyi gerektirir. Bu anlamıyla toplumsal barışın tesisi için bunun gerçekleşmesi önemlidir. Bunun için öncellikle hataları kabul etmek, samimi bir şekilde özeleştiri yapmak gerekir. En önemlisi de bundan sonra o hataların yapılmayacağının güvencesini ve sözünü vermek gerekir topluma" ifadelerini kullandı. Günay, HDP'nin Hakikatleri Araştırma ve Geçmiş ile Yüzleşme Komisyonunun Meclis bünyesinde kurulması yönündeki önerisini de yineledi.

BİR ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI DA HDP'DEN

Günay, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinin hatırlatıldığı Günay, erken seçim çağrılarını destekledi.

Günay, "Ülke yangın yerine döndü. İktidarın ülkeyi yönetemediği artık bir hakikat. Erdoğan ve kabinesi ülkeyi yönetemediklerini ve bu haliyle yönetemeyeceklerini kabul ederek bir seçim sürecine girmelidir. Bu bir zorunluluktur" dedi.

'HİÇBİR ARKADAŞIMIZ PAZARLIK İÇİNDE DEĞİLDİR'

Günay, 'HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup HDP'nin Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü vermesi halinde serbest bırakılacağı' yönündeki iddialara da yanıt verdi. Hiçbir partilinin 'pazarlık' içerisinde olmadığının altını çizen Günay, şöyle konuştu:

"Cezaevindeki hiçbir arkadaşımız, rehin tutulan hiçbir yol arkadaşımız, Demirtaş da dahil olmak üzere bu tür pazarlıklar içinde değildir. Arkadaşlarımız bir hukuk mücadelesi ve direniş içindeler. İktidarın arkadaşlarımızı tutukladığı günden itibaren bu tartışmalar gündeme geliyor. Hiçbir arkadaşımız bir pazarlık içinde değildir, olmaz da. Arkadaşlarımızın pozisyonu direniş pozisyonudur. Bu tartışmalara dahil olmak iktidarın faşizmine su taşımaktan başka bir şey ifade etmiyor. HDP’nin tavrı nettir, farklı bir tartışmamız yoktur. Bu konudaki tavrımızı tutum belgemizde ifade ettik."