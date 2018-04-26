HDP'den muhalefete çağrı: ''Bizsiz olmaz''

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, muhalefetin ittifak ve cumhurbaşkanı adayı arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Aday arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz' diyen Temelli muhalefete çağrı yaptı.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Urfa’daki programına katıldı. HDP Merkez Yönetim kurulu üyeleri Ömer Önen ve Bedriye Yorgun ile milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Feleknas Uca’nın da katıldığı etkinlikte konuşan Temelli, şunları söyledi:

'GÜZELLİKLERE DÜŞMAN ANLAYIŞTAN KURTULMAK ZORUNDAYIZ'

Ana dilimle hitap edemiyorum, çünkü Kürt düşmanlığı uzun yıllardır bu toprakların kadim halklarına reva görüldü. Urfa öyküleriyle büyüdüm. Bir adalet şehrini anlatırdı dedem. Bu güzel Urfa insanların sevgiyi, barışı büyüttüğü bir kent.

Tüm bu güzelliklerin üzerine çöreklenmiş bir ceberrut devlet anlayışı. Halkları mağdur eden bu ceberrut devlet anlayışını AKP ile yaşıyoruz. Biraz önce toplantımızı engellemek için bile ellerinden geleni yaptılar. Bu güzelliklere düşman olan anlayıştan kurtulmak zorundayız.

'ÖNÜMÜZE BİR FIRSAT ÇIKTI'

Biz dedik ki HDP, DTK, HDK olarak; Kürt sorununu çözmezseniz bu sorun her şeyin çürümesine neden olur, demokrasi sorununa neden olur. Tersinden de doğru. Bu ülkede demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülmez. Biz demokrasi mücadelesiyle başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunların çözüleceğini düşünüyoruz Biz mücadelemizi bu yüzden Kürtlerle, Ermenilerle, Süryanilerle, Ezidilerle yapıyoruz, ama aynı zamanda emekçilerle, kadınlarla sürdürüyoruz. Kim ki mağdur, onu bu onurlu mücadeleye çağırıyoruz.

Şimdi önümüze bir fırsat çıktı. Bu mücadele bir kez daha yükseltilerek bu iktidardan kurtulma fırsatı yaratılır. Gelin bu mücadeleyi büyütelim, her şeyi yutan bu kara delikten, bu Saray’dan, bu tekçi anlayıştan kurtulalım. Bunlar kayyumcu. Bunlar demokrasi ne bilmezler. Bunlar için demokrasi, bunların menfaatine engel olan şeydir. Bunlar için demokrasi zaman zaman başvuracakları bir takiye yöntemidir.



'SEÇİM ZAMANINDA KÜRTLÜĞÜNÜZ AKLINIZA GELİYOR'

Bunlar o kadar kayumcu ki, kendi belediyelerine bile kayyum atıyorlar. O kadar kayyumcular ki, Meclis Başkanı bile kendini Mithat hocanın (HDP’li Meclis başkanvekili Mithat Sancar’ı kastediyor) yerine kayyum atıyor. Sonra kalkıyor o Meclis Başkanı, ‘Kürt illeri dedirtmem’ diyor. Kendi grubunda Kürt vekiller var. O Kürt vekiller kalkıp diyemiyor ki, ben o illerin vekiliyim. Onlar aranızda dolaşacak ve bin türlü yalan söyleyecekler. Diyecekler ki, çözüm sürecini biz var ederiz, ancak biz barış getiririz. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kendi kimliğinize daha sahip çıkamıyorsunuz neyin çözümünü getireceksiniz. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı size hakaret ediyor, susuyorsunuz. Seçim zamanı gelince Kürtlüğünüz aklınıza geliyor. Hadi oradan, sizden hiçbir şey olmaz.

'16 YILDIR SİYASET YAPIYOR HALA ÇÖZEMEMİŞ'

24 Haziran’dan sonra yürürlüğe girecek diğer maddeler. Göreceksiniz bunun 20 katı zor olacak. Çünkü bu Erdoğan’ın kendisi için uydurduğu bir sistem. Diyor ki, ben uydurdum siz de uyun. Uymazsanız şiddet, savaş, zulüm. Uymayacağız! Hala bizi tanımamış. 16 yıldır bu ülkede siyaset yapıyor, hala bu işi çözememiş. Türkiye halklarını, Kürt halkını anlayamamış, HDP’yi anlayamamış. O sanıyor ki, etrafındakiler gibi ne derse herkes rıza gösterecek. Öyle bir şey yok. Biz sana baş eğmeyiz, zulmünden de korkmuyoruz.

Bu panikle seçimlere gidiyor. Sanıyor ki kazanacak. Kazanamayacaksın. 24 Haziran’da seni süpüreceğiz Bu zulme son vereceğiz; şifresi de 7/24. 7 gün 24 saat çalışacağız. Herkesi bu mücadeleye katacağız. Demokratik siyasetin önünü açmak için, zindanlardaki arkadaşlarımız özgür kalsın diye, ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var edelim diye 7 gün 24 saat çalışacağız. 7 Haziran’da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran’da tamamlayacağız Onların yöntemleriyle değil, herkesi dahil edeceğiz. Herkesi mahallelerimizde seçim güvenliği platformları kurarak bir araya getireceğiz, oylarımıza sahip çıkacağız.

'AKP KENDİ SEÇMENİNE SAYGI DUYMUYOR'

Bakın daha seçim sonuçları ortada yokken koalisyon kurdular. Pazarlık yaptılar. Kendi seçmeninin iradesine bile saygı duymayan bir iktidar var karşımızda. O zaman bütün muhalefet yan yana gelmeli. Onların yöntemleriyle değil. Mücadelemizi yükselterek, demokrasi ve onurlu barış mücadelesini yükselterek. Bunu başarmak için 24 Haziran’da sandığa gideceğiz. Seçim bizim için amaç değil, ama önemli. Seçimden sonra da mücadelemiz devam edecek.



'BİZİM ADAYIMIZ YENİ YAŞAMIN ADAYI'

Biz kendi adayımızla seçimlere gireceğiz. Bizim adayımız Türkiye’nin adayı, yeni yaşamın adayı, geleceğin, umudun adayı, demokrasi mücadelesinin adayıdır.

Bakın habire aday arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz. Bizi ötekileştirerek, yok sayarak yaptığınız siyasetin saraydan farkı olmaz. Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınız. Gelin Türkiye’nin adayında, emek demokrasi güçlerinin adayında, halkların mücadelesinin önünde yürüyen adayda hep beraber buluşalım. Türkiye’nin önünü hep beraber açalım.

'DÖNEN DÖNSÜN YOLUNDAN BİZ DÖNMEYİZ'

Bize soruyorlar “2. turda ne olacak?” 1. turda ne olacaksa, 2. turda da o olacak. Birinci turda da biz kazanacağız, ikinci turda da biz kazanacağız. Bu umuttan asla vazgeçmeyin. Ne derlerse desinler bu ülkeyi değiştirmek bizim elimizde. Biz yürüdükçe demokrasinin, özgürlüğün yolu açılıyor. Biz bu mücadeleyi yükselteceğiz. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz