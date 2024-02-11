HDP'li eski vekil doğruladı: ''DEM Parti ile AK Parti görüşüyor''

HDP eski milletvekili Ali Kenanoğlu, AK Parti ile DEM Parti arasında görüşme olduğunu ancak bu görüşmelerin 31 Mart yerel seçimleri için değil, 1 Nisan sonrası için olduğunu açıkladı.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken siyasi partiler arasındaki "ittifak" görüşmeleri de tüm hızıyla devam ediyor.

Yerel seçimler öncesi en çok tartışılan konu DEM Parti'nin AK Parti ile mi yoksa CHP ile mi bir ittifak süreci yürüttüğü.

Bu konuda çok dikkat çeken bir açıklama HDP'li eski milletvekili Ali Kenanoğlu'ndan geldi. Kenanoğlu Halk TV ekranlarında katıldığı programda DEM Parti'nin AK Parti ile görüştüğünü açıkladı.

Ancak Kenanoğlu AK Parti ile DEM Parti arasındaki görüşmelerin konusunun 31 Mart yerel seçimleri değil, 1 Nisan sonrası için olduğunu söyledi.

Halk TV'de konuşan Kenanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Evet şu anda DEM Parti AK Parti ile de CHP ile de görüşüyor. Peki bu görüşmeler nedir? Verilmesi gereken cevap bu. Ben buna inanıyorum ve biliyorum. AK Parti ile 31 Mart seçimlerine yönelik bir görüşmek yok tam aksine 31 Mart’a yönelik görüşmeler CHP ile var. AK Parti ile olan görüşme 1 Nisan ve sonrası içindir.