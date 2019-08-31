HDP'li isimler Ali Babacan'ın partisinde olacaklar mı ?

TV 5'te katıldığı programda gazeteci Veysi Dündar, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almaları muhtemel isimleri sıralayıp Altan Tan ve Ufuk Uras'ın ismini verdi.

"Babacan ile herhangi bir görüşme yapmadım"

HDP'de üç dönem milletvekilliği yaptıktan sonra 24 Haziran 2018 seçimlerinde Saadet Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı Altan Tan, Ali Babacan ile herhangi bir görüşme yapmadığı belirtti.

"10 yılı aşkın süredir görüşmedim"

HDP Eski milletvekili Ufuk Uras da, Ali Babacan ile 10 yılı aşkın süredir görüşmediğini ve partisinde yer almayacağını açıkladı.