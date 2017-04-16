Hükümete yakın yazardan inanılmaz mesajlar: Savaşa hazır olun

AK Parti'ye yakın kalemlerin başında gelen Cem Küçük referandum sonucu hakkında çok çarpıcı ve bir o kadar da ürküten paylaşımlarda bulundu.

Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Cem Küçük sevinç mesajları attı.

Küçük ilk paylaşımlarında ''Yüzde 54-55 ile evet gelecek. Bu iş bitti, millet ''evet'' dedi.Anadolu ihtilaline az kaldı, milletin dediği olacak'' diye yazdı.

Ancak ilerleyen dakikalarda işin rengi değişmeye başladı. Hayır oyları farkı kapattı. Bunun üzerine Cem Küçük'ten öyle bir tweet attı ki okuyanların adeta kanı dondu.

Küçük ''Evet kazandı ama savaşa hazır olun'' dedi.