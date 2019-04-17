İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevi Melüt Uysal'dan devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni Başkanı Ekrem İmamopğlu mazbatasını almak için Fatih'te bulunan İBB binasına geldi.

Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapldı. İBB binasının bulunduğu Fatih'te Saraçhane Meydanı'na çok sayıda yurttaş toplandı.

CHP'nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için binaya geldi.

İmamoğlu'nun binaya girişinin ardından izdiham yaşanırken, İmamoğlu'nun binadakileri sükunete davet ettiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa bir basın açıklamasının ardından görev devir teslimini gerçekleştirmek üzere mevcut belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın yanına çıkarak görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı.

Devir teslim töreni sonrası İBB binası önüne getirilen seçim otobüsüne çıkan İmamoğlu burada bir basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, paylaşmak var" dedi.



İşte İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları;

Hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi ırk, mezhepten olursa olsun hiçbir fark gözetmeyeceğiz. Bu güzel şehre bu güzel insanlara barış, saygı getiriyoruz.

Türkü, Kürdü, Lazı, her kesimi selamlıyorum. Bu şehrin Müslümanlarını, Sünnilerini, Alevilerini, Hatırlayanlarını, herkesi selamlıyorum.



Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmedik. Bu şehrin adalet duygusundan asla vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Bu ülkenin kurucu değerlerinden asla vazgeçmedik. Cumhuriyetten, inancımızdan, Mustafa Kemal Atatürk’ten vazgeçmedik.

Ben Allahıma şükrediyorum, çünkü bana dünyanın en güzel şehrini ve bu şehrin insanlarını yönetme şansı verdi. Bu benim boynumun borcudur. Ben kendimi bu şehrin, çocuklarına, insanlarına adayacağım. Buradan hepinize söz veriyorum.

Sokaklarda meydanlarda hep anlattık; birbirimize hep gülümseyeceğiz. Artık kıyıda köşede kalan yok. Artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, paylaşmak var.

Görevim süresince kimsenin hakkını yemedim bundan sonra da yedirmeyeceğim.

Beni buraya getiren sizlerle tanıştıran partime, Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bana destek olan ittifakımız olan İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Yine iki il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa bu şehre tüm yaşayanlarına çok teşekkür ediyorum.

Size dünyanın en demokrat belediye başkanlığı, şeffaflık sözünü veriyorum.

EKREM İMAMOĞLU'NUN DEVİR TESLİM TÖRENİ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB binasından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Birkaç cümle paylaşağım, ardından Sayın Mevlüt Uysal'ın makamında devir teslim töreni yapacağız. Buradaki törene basın mensubu almayacağız. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Biz devir-teslimi yaptıktan sonra dışarıda otobüsün üzerinde halkımıza sesleneceğim. Bu haftasonu; ya cumartesi ya pazar günü bir miting düzenleyip, vatandaşlarımıza süreci aktaracağız.

"MAZBATA'YI 16 MİLYON İNSAN ADINA ALDIM"

Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiçkimsenin birbirinden farkı olmaksızın. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vaz geçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlkik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, 16 milyon İnsanın da hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik,i bundan da vazgeçmedik.

"İBB'NİN KAPILARI HALKA AÇILMIŞTIR"

Herkesin taleplerini biliyoruz ve hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bugün halka açılmıştır.

"DEVAM EDEN SÜREÇLER VAR"

Şuan itibariyle devam eden süreçler var bunun farkındayız. Şehrimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliği i.in net ifadeler ilgili, kurumlardan bekliyoruz. Bu sürecin de netleşmesiyle 17 gündür devam eden belirsizliğin bertaraf edilmesi adına ilgili kurumların süreci tamamlamalarını diliyorum.