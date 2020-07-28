İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleriyle ilgili açıklama

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında

Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur.



Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar.



Bu iddia tam bir hezeyandır!