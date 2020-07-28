İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleriyle ilgili açıklama

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında
Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) July 28, 2020
Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar.
Bu iddia tam bir hezeyandır!
bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!
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