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  4. 28 Temmuz 2020 19:46

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Bu iddia tam bir hezeyandır" paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Uygur Türkleriyle ilgili açıklama
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Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türk’ünün Çin’e gönderileceği iddiasında

bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!

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