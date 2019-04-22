İçişleri Bakanı Soylu: ''Saldırı CHP'nin HDP ortaklığının sonucudur''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun Hakkari'de şehit olan Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılmak için gittiği köyde saldırıya uğramasının ardıdan gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtlamadan basın toplantısını bitirdi.

Bakan Soylu, saldırıyla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 9 kişinin Akkuzulu Köyü'nden olduğunu söyledi. Soylu, "Dışarıdan insan taşındığı yönünde herhangi bir somut bulguya şu ana kadar rastlanmamıştır" dedi.

Soylu ayrıca yerel seçimlerde CHP'nin HDP ile olan ittifakının bu tarz sonuçlar yaratabileceğinin önceden tahmin edilmesi gerektiğini belirterek "Kılıçdaroğlu'nun güvenlik ekibinin kendisinin şehit cenazesine katılacağını hiç bir güvenlik birimine bildirilmediğini" söyledi.

Yaklaşık 12 bin kişinin cenaze törenine katıldığı bilgisini veren Soylu, köylülerin önce Mansur Yavaş'a ardından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiklerini söyledi. Olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Soylu, "Cenazeye kimin katıldığı belli. Elimizde, Akkuzulu köyü dışından gelerek olaya başkalarının imza attığına dair bir somut delil yok" açıklamasında bulundu.

CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya jet yalanlama: ''İstifa etmeli !''

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları:

Şehit olan 4 evladımıza gani gani rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehit olan evlatlarımızın ailelerine, milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Allah bu ülkeyi parçalamak isteyenlere fırsat vermesin.

Şehit cenazelerinde uygulamakta olduğumuz önlemler mevcuttur. Hakkari şehitlerimizin cenaze törenlerinde de önlemlerimiz olmuştur. Yener Kırıkcı'nın cenazesi de ailesinin talebi üzerine Çubuk Akkuzulu Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere hazırlıklar yapılmıştır.

Cenazeye 12 bin kişi katıldı. Tören esnasında önce Mansur Yavaş alana geldi. Orada bulunan köylü kadınları kısmı protestoda bulundu.

CHP İSTİFASINI İSTEMİŞTİ



CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istemişti.

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi, yoğun sözlü protestolar oldu. Namaz kılındıktan sonra şehidin naaşı cenaze arabasına konuldu. Bu kısım sona erdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na önce sözlü sonra saldırı olmuştur. Aracına ulaşması mümkün görülmediği için güvenli bir eve ulaştırılıyor. Genel durum sakinleşince CHP Genel Başkanı evden çıkarılıyor.

Bu olaydaki temel üzüntümüz: şehit cenazeleri milletçe huşu içerisinde gerçekleştirip, milletçe acımızı hafifletmeye çalışırız.

İmamlarımız slogan atılmaması konusunda cenazeye katılanlara tembihte bulunur. Siyasetçiler tepkilerle karşılaşabilir. Burada tepkinin saldırıya dönüşmesi söz konusudur.

Buradaki hadise yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir. Eldeki verilerle olaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alınmıştır. Şehir dışına çıkmış fiili saldırı yapan şehit yakını da gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan toplam 9 kişi bu köyden kişilerdir. Buraya yakın zamanda plaka tanımlama sistemi kurulduğu için cenazeye dışarından kimin katıldığı bellidir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda olayın dışarıdan yapılan bir tahrikle yapıldığı belirlenememiştir.

Gözaltına aldıklarımız ve olaya karıştığı tespit edilenler Akkuzulu köyündendir. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi şehidimizin hısımıdır.

İlk yaptığımız değerlendirmelerde dışarıdan adam taşımayla organize bir provokasyon olmadığı görülmüştür. Her seçim arkasında tortular bırakır, bu tortuları hesaba katmak herkesin sorumluluğudur.

Bir Genel Başkan cenazeye gelecekse onun güvenlik ekibi bunu güvenlik güçleriyle paylaşmalıydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye geleceğine dair güvenlik güçlerine bilgi verilmemiştir.

Birgün önce İmamoğlu; Pervin Buldan Sezai Temelli güzellemeleri de dikkate alınmalıdır. CHP-HDP yakınlaşması da göz önüne alınmalıdır."