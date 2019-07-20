İmamoğlu'ndan İBB'ye ''Düzce'' talimatı !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, Düzce’de 17 Temmuz’da meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle bölgeye arama kurtarma ekibi gönderdi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 17 Temmuz 2019 tarihinde etkili olan olumsuz hava şartları sonucunda sel, su baskını ve heyelanlar meydana gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bölgede arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla dün akşam yardım ekibi gönderdi.

Yardım faaliyetleri ile yakından ilgilenen İBB Başkanı Ekrem İmamüoğlu, sel felaketi sebebiyle mağdur olan tüm Düzcelilere geçmiş olsun dileklerini iletip, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diledi.

İBB arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son ana kadar böllgede çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden İmamoğlu, “Bu zor günlerde Düzce’nin yanındayız” dedi.

Düzce’de çalışmalarını yürüten İBB Yardım Ekibi; İtfaiye, Yol Bakım, Destek Hizmetleri ve Hamidiye A.Ş. ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibinden oluşan toplam 41 personel ile 4 araç ve iş makinesinden oluşuyor.

Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan İBB ekibi, Akçakoca’da arama kurtarma çalışmalarına başladı.

BÖLGEYE GÖNDERİLEN ARAÇLAR

5 ADET İŞ MAKİNESİ (DOZER, EKSKAVATÖR )

1 ADET SU ALTI ARAMA KURTARMA ARACI

1 ADET 7 TONLUK SU İKMAL ARACI

6 ADET 16 TONLUK İÇME SUYU TANKERİ

1 ADET MOBİL BÜFE

10 ADET TIR, KAMYONET

Öte yandan Ekrem İmamoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Düzce’de yaşanan sel felaketi sebebiyle mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. İBB arama, kurtarma ve yardım ekiplerimiz bölgede çalışıyorlar. Bu zor günlerde Düzce’nin yanındayız." dedi.