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Instagram yasağı sonrası AK Parti'ye kötü haber

Instagram yasağı sonrası AK Parti'ye kötü haber
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Asal Araştırma direktörü Adem Belede, Instagram'a erişim engeli getirilmesinin AK Parti'nin oylarını düşüreceğini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün Instagram'a erişim engeli getirildi. Karar, BTK'nin site bilgileri sorgulama sayfasında görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagram'a uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söyledi.

"Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diye konuşan Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını belirtti.

AK PARTİ'YE OY KAYBI GETİRECEK

Erişim engeli ikinci günde de devam ederken; Asal Araştırma direktörü Adem Belede'den AK Parti'ye kötü haber geldi.

Belede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ekonomi/hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe AK Parti oy kaybı yaşamaya mahkum. Emekli/asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentileri karşılanmadı. Ülkenin en önemli ikinci sorunu ‘mültecilerin’ ülkelerine gönderilmesi elzem” dedi.

"KARARIN UZAMASI HALİNDE..."

“Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa da AK Parti’ye oy kaybettiriyor” diyen Belede, Instagram yasağının da AK Parti’ye en az 2 puan oy kaybettireceğini söyledi.

Belede, “BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” yorumunda bulundu.

 

Etiketler asal araştırma ak parti instagram yasak
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