İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'ye ret !

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu’na başvurduğu iddia edilmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum'' dedi.

Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu AK Parti'nin bu talebini dakikalar sonra reddetti.

Ama İstanbul'da bu ret haberi gelene kadar çok hızlı bir açıklama trafiği yaşandı.

AK PARTİ: "İTİRAZ ETTİK"

AK Partili Yavuz, bir açıklama yaparak "İstanbul genelinde bir itirazlarının bulunmadığını" belirterek "Büyükçekmece'de İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmiştik. İtirazımız reddedildi. Şu anda İstanbul İl Seçim Kurulu'na sadece Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali için başvurumuz var" dedi.

Yavuz ayrıca YSK'ya gidip gitmeyecekleri konusunda da bir soru üzerine "Gündemimizde ancak henüz kesin kararımızı vermedik" dedi.

AK Partili Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece ile ilgili seçimlerin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunmuştur. İlçe nüfus müdürünün tutuklu olduğunu biliyorum. İlçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. Büyükçekmece'nin dışında buna ilişkin bir talebimiz söz konusu değildir. Şu anda YSK'ya gidilmiş değildir. Sadece oraya ilişkin bir müracaattır, İstanbul'un tamamına ilişkin bir müracaat söz konusu değildir. Reddedilen talep Büyükçekmece için.''

CHP'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Talep, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza ve bize 'pes' dedirtmeye devam ediyorlar " dedi. Altay, "AKP'nin bu süreci bu kadar yaymasından muradı nedir? Bazı düşüncelerimiz, tahminlerimiz var. Bunları şimdilik paylaşmak istemiyoruz. 11 ilçede sayım yapılmayacak. Bitti. Torbaların güvenliği emin ellerde." şeklinde konuştu. Altay "Hele Büyükçekme'de hiç gerek yok. Şu anda yaşanan süreç hukuksuzluk süreci. Sandıkta gasp ettirmediğimiz hakkımızı masa başında da yedirmeyiz." dedi.

REDDEDİLDİ

AK Parti’nin İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesine yönelik talebi İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

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