İşte Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'na 2,4 milyon oy farkı attıran sandıklar

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkının kaynağıyla ilgili dikkat çeken bir tespit yayınlandı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun oyları arasındaki 2,4 milyonluk farkın kaynağı bulundu...

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair kesin seçim sonuçlarını açıklamasıyla, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 2.4 milyon oy farkı da resmileşmiş oldu.

Bu büyük oy farkının kaynağıyla ilgili de dikkat çeken bir analiz yapıldı. T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, bilgisayar mügendisi Bilgehan Turhan ile 2.4 milyonluk oy farkının Türkiye'deki tek ve iki sandıklı seçim bölgelerinden kaynaklandığını ve Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na fark attıran sandıkların köylerdeki sandıklar olduğu ortaya çıktı.

İşte Nebil'in yazısından dikkat çeken ayrıntılar:

Seçim verileri üzerinde çeşitli algoritmalar uygulanarak yapılan analizler devam ediyor. Bu sefer, bilgisayar mühendisi Bilgehan Turhan ile tüm Türkiye'deki tek ve iki sandıklı seçim bölgelerini, başka deyişle köy ve mezralardaki durumu inceledik. Tabloyu aşağıya koyuyorum.

Şimdi bu tabloyu analiz edelim:

Bu tablonun ilk satırında, tek veya iki sandık olan bölgelerde 9,8 milyon oy kullanıldığı görülüyor. Bu tüm oyların yüzde 18'i oluyor.

Oyların yüzde 59'u, yani 5 oydan 3'ü Erdoğan'a verilmiş. Kılıçdaroğlu'na çıkan sayı yüzde 36. Yani 25 oydan 9 tanesi Kılıçdaroğlu olmuş.

Erdoğan'ın köy ve mezralardan aldığı oy, toplam kendi oyunun yüzde 21,6'sı

Kılıçdaroğlu'nun köy ve mezralardan aldığı oy, toplam kendi oyunun yüzde 14,5'i.

Sayı olarak verirsek, Erdoğan bu bölgelerde, 2,3 milyon daha fazla oy almış görünüyor. Tüm Türkiye'deki geçerli oylarda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 2,4 milyon.

İkinci tabloda, yine bir ve iki sandıklı bölgelerde, Erdoğan'ın önde olduğu sandıklar açısından bakıldığında ise, yüzde 73 ile 3,5 milyon fazla oy aldığı anlaşılıyor. Bu fazla oylar kendi oylarının yüzde 13'ü ediyor.

Erdoğan'ın blok oy (tamamı) çıkardığı köy ve mezra sayısı 130.

Köy ve mezralarda bulunan sandık sayısı, toplam yurtiçi sandık sayısının yüzde 30'unu temsil ediyor. Yani her 3 sandıktan birisi köy ve mezralarda. Bunların da yüzde 70'inde Erdoğan önde çıkmış.

Bu analizde şaşırtıcı olan, Sinan Oğan'ın milliyetçi, muhafazakâr olan bu bölgede aldığı yüzde 4'lük oy oranının, yüzde 5,21 olan genel oy oranına nazaran düşük olması.

Bu sayıların mantığını çözmek için daha ileri analize de ihtiyaç var ama gördüğümüz nedir? Köy ve mezralardaki oyların, Erdoğan'a katkısı büyük.

O zaman ne yapmak lazım?

1. 57,3 bin köy ve mezra için bu kadar sayıda temsilci + müşahit + hukukçu lazım.

2. Bu sayı Kılıçdaroğlu'nun daha çok oy aldığı yerler hariç tutulursa 40 bine ve hatta daha az sayıya da düşebilir.

3. Özellikle blok oy çıkan köylere dikkat etmek lazım

4. Oy vermeye gitmeyen 8 milyon oy vereni ikna etmek lazım

Bilgehan Turhan'a bu analizle ilgili yorumunu sordum, şöyle dedi:

"Daha detaylı bir analizle, seçim günü muhalefet tarafından kesinlikle ağırlık verilmesi gereken sandık sayısı 40 binden, 15-20 bin gibi rakamlara düşürülebilir."

2018'de aynı sandıklarda ne olmuş?

Bir fikir vermek için aynı tabloyu, yani tek ve iki sandıklı seçim bölgelerindeki oy oranlarını 2018 seçimlerinden alarak verelim:

Bu tabloya bakarsanız, 2018 seçiminde köy ve mezralardan benzer oranda oy almış. Yani Erdoğan asıl oyunu köy ve mezralardan topluyor. 18. yüzyıl yönetişim biçimleri, 21.yüzyılda kullanılır mı? başlıklı yazımızda da bunu inceledik. Televizyonlar ele geçirilmişse, bu köylere ulaşabilmek zor.

2018'de Erdoğan toplam 26 milyon oy almıştı. Köy ve mezralardan aldığı oy ise bu toplam içinde yüzde 21,8 idi. Yani 2023 seçimlerindeki ile aynı oran.

Son olarak 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha fazla oy aldığı bir ve iki sandıklı köy ve mezraları hariç tutarak 2018 tablosuna bakarsak da şöyle bir resim görünüyor:

2023 seçimlerinde olduğu gibi bu 40 bin sandığın yüzde 73 oyu Erdoğan'a gidiyor.

Buradan bakarsak ne düşünmeliyiz; sistematik hile mile teorilerini bir kenara bırakıp, çalışmak zorundayız. Çünkü seçim şehirlerde kazanılıyor ama köylerde kaybediliyor. Demek ki seçim stratejisi son derece sade;

1. Köy ve mezralarda kaybediyorsanız, bu bölgelerde daha sıkı koruma yapmak lazım (ağlamayı bir kenara bırakın).

2. Bu bölgelerdeki insanlara ulaşan söylemler geliştirmek lazım.

Bu sayılara bakarak, daha farklı düşünceler söyleyebilecek olanlar da lütfen yazsın. Bu gördüğünüz buz dağının ancak tepesi. Yani bu sayılarla pek çok analiz yapılabilir.

2023 sonuçları

Son olarak, 2023 sonuçlarını aradığınızda genellikle oran olarak verildiği , ancak çok az yerde sayılar olduğu için... Kayıt düşmek açısından buraya 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da koyalım.

Füsun Sarp Nebil'in T24'teki yazısının tamamı için...