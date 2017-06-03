İşte Erdoğan'ın kabinesinin sırrı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığı üstlenmesinin ardından beklenen kabine değişikliğini geciktiren konu, “ekonomi yönetimi” oldu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre parti kurmayları, önlerindeki en önemli sınavın, ekonomi olacağını, o nedenle de Erdoğan’ın uyumlu bir kabine ve ekonomi yönetimini planladığını söylüyor. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın Ali Babacan’la da bir araya gelerek “ekonomi” başlıklı değerlendirme yaptığı da ifade ediliyor. Erdoğan’ın bir süreden beri uygulanan ekonomi kararların yanı sıra oluşturulan kurullar ve fonlarla ilgili de inceleme yaptığı biliniyor. Yeni dönemde var olan yapıların daha iyi işletilmesini de içeren bir dizi yeni uygulamanın da devreye sokulması bekleniyor.

YENİ EKSEN BELİRLENİYOR

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte son 3 yıldan beri Cumhurbaşkanlığına kayan siyasi eksen, yeniden partiye dönecek. Partinin, “hizmet siyasetine”, “insan odaklı siyaseti” de ekleyecek ve 2019’a kadar olan “yerel seçimler”, “cumhurbaşkanlığı” ve “genel seçimlerle” ilgili üç barajın aşılması için yeniden “ortak söylem, ortak politika, ortak karar” dönemi başlayacak. Kurmaylar, aksi durumda, seçmenin bu üç seçimde farklı dengeler kurarak, şaşırtabileceğini de ifade ediyorlar.

KABİNE EKONOMİYİ BEKLİYOR

AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabinede, çok sayıda isim değişikliği yerine, “birlikte üretme” yeteneği olan isimleri seçme süreci yaşadığı ifade ediliyor. Kabinede olası 3-5 bakanlık değişiklikten daha önemlisinin, “ekonomi yönetiminde kimlerin olacağı” ile ilgili olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın birbiriyle uyumlu çalışan, ekonomideki kritik dengeler konusunda ortak düşünen, ortak hareket edebilen uyumlu bir ekonomi yönetimi için arayışta olduğu, gecikmenin de bundan kaynaklandığı belirtiliyor. İktidar partisinde, bundan sonra alınacak kararlarda, genel merkez yönetiminin etkinliğinin de artacağı, tüm kararların eskiden olduğu gibi MKYK ve MYK sürecinden geçeceği de öne sürülüyor.

TÜM KURUMLAR TARANIYOR

Yeni dönemde, ekonomik alanda daha önce alınan kararlar ve uygulamaların da mercek altına alınacağı belirtiliyor. Kredi Garanti Fonu, Varlık Fonu, BES, Kıdem Tazminatı Fonu gibi yapılar ve kurulların, doğru işletilmesi ve uyumlu çalışmasıyla ilgili de tarama yapıldığı ifade ediliyor. Bu kurul ve kurumlar arasında da eşgüdüm oluşturulacağı, yasalarından kaynaklanan eksikliklerin ve işletme sorunlarının da bu süreç içerisinde giderileceği belirtiliyor.

YENİ PROJELER VE KARARLAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın tüm bakanlara verdiği 180 günlük “yeni proje ve icraat takibinin” de bu amaçla planlandığı ifade ediliyor. Hükümet, var olan uygulamaların yanı sıra, halen proje aşamasında olan ve hayata geçirilmemiş bazı çalışmaları da gündeme taşıyacak. Bunlardan birinin de daha önce kamuoyuna duyurulmasına rağmen hayata geçirilmeyen Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması olduğu ifade ediliyor. Bankanın, sadece doğu ve güneydoğu teşvikleri için değil, “Yeni fikir ve yeni projeleri” desteklemek için yeniden yapılacağı belirtiliyor. Karlı bir üretime dönüşmesi zaman alan fikirlerin desteklenmesi, girişimcilik eko-sisteminin oluşturulması konusunda da yeni kararlar alınacağı öne sürülüyor.