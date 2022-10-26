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İşte herkesin merak ettiği o anket: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

İşte herkesin merak ettiği o anket: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?
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Artıbir Araştırma, ekim ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 38.5'te kalırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu yüzde 43.4 oy alıyor.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanmıştı. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ise belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili ismi sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta adaylığa yeşil ışık yakıyor.

KILIÇDAROĞLU ZİRVEDE
Liderler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken seçimlere aylar kala anket şirketlerinin merkezleri de hummalı bir çalışmaya girişti. Son olarak Artıbir araştırma, dikkat çeken bir anket sonucu yayınladı. Yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 43.4'ü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oy kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verenlerin oranı yüzde 38.5'te kaldı. Kararsızlar ise yüzde 18.1'lik bir yüzdeyi oluşturdu.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA
Anket kapsamında vatandaşlara bir de "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre AK Parti yüzde 30,2 ile zirvede yer aldı. Onu yüzde 27.9 ile CHP, yüzde 14.8 ile İYİ Parti, yüzde 10.8 ile HDP takip etti. MHP'nin oy oranı ise yüzde 6.9 olarak belirlendi.

 KILIÇDAROĞLU ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Sık sık yaptığı çıkışlarla cumhurbaşkanlığına aday olacağı sinyalleri veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde partililerine seslenerek "Bu yolda benimle misiniz? Var mısınız?" demişti. Kılıçdaroğlu son olarak da ""Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler son anket kemal kılıçdaroğlu chp recep tayyip erdoğan
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