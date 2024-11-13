İYİ Parti asgari ücret önerisini açıkladı

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından İYİ Parti'nin asgari ücret önerisi belli oldu.

Milyonlar 2025 yılı için belirlenecek asgari ücret rakamına kilitlenmişken dikkat çeken bir çıkış da İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

"EN AZ 28 BİN LİRA OLMALIDIR"

Asgari ücretin 2025 yılı için en az 28 bin TL olması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "2024 yılı için yılsonu TÜFE tahminini en son yüzde 44 olarak revize edilmiştir. 2024 yılında yıllık ortalama tüketici fiyat artışı en az yüzde 58,5 olacaktır. Biz diyoruz ki en azından, millete çekinmeden yalan söyleme cüreti göstererek, oynadığınız sahte enflasyonu baz alın. Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da boynumuzun borcudur" dedi.

CHP VE YENİDEN REFAH'IN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

CHP, 2025 yılında asgari ücretin en az 30 bin TL olmasını önerdi. Yeniden Refah Partisi ise asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması gerektiğini belirtti.