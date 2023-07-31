İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

İYİ Partili milletvekilinin "neden olmasın" paylaşımının ardından Ankara kulislerinde yerel seçimlerde AK Parti ile İYİ Parti arasında bir ittifak mı oluşacak sorusu yankılanmaya başladı.

Yerel seçimlere 8 ay kala İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı "CHP, zıt kutubu Saadet Partisi ile, AK Parti'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum; İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" paylaşımı kulisleri hareketlendirdi.

Hatipoğlu "İYİ Parti’ye o veya bu partinin ortağı olma dayatılamaz. Partimizin 2019 Yerel ve 2023 Genel seçimlerindeki ittifak yapısından kazanımları kamuoyunun malumudur. Önümüzdeki 2024 yerel seçimleri öncesi tüm seçenekler partimiz adına masada olmalıdır. Partimizin menfaatleri doğrultusunda, buna başka ittifak modelleri ya da ittifaksız şekilde devam etme de dahildir" dedi.

ÖZDAĞ ''AKŞENER, ERDOĞAN İLE İTTİFAK YAPACAK" DEMİŞTİ

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ittifak için çalışmaya başladığını iddia etti. Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendiren Özdağ "Meral Akşener masadan kalkınca ben bir şey daha söyledim. 'Meral Akşener masaya dönerse de Erdoğan seçimi kazandıktan sonra masadan kalkar, Erdoğan ile ittifak yapar' dedim. Hala da söylediğimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN TEK CÜMLELİK YANIT

İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılacak sorusu yanıt ararken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir kez daha seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ifade etti.