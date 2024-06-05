İYİ Parti lideri Dervişoğlu: ''Bu oyunu onların başlarına yıkacağız''

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, normalleşme tartışmalarıyla ilgili olarak ''Liyakata değil dayısı olanı işe aldığını düzeni düzeltin haydi buyurun normalleşelim. Meydanlarda ölü çocukları yuhalatmayı bırakın haydi buyurun normalleşelim'' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasette gündem olan "normalleşme" iklimiyle ilgili iktidara eleştirel bir yaklaşımla çağrıda bulundu. Dervişoğlu, "İktidar ve avenelerine sesleniyorum, hodri meydan haydi normalleşelim. Yargıda emniyette jandarmada devletin tüm kurumlarında cemaatleri, tarikatı söküp atın, görelim, normalleşelim" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, CHP'ye geçen İyi Partili milletvekillerini ve CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. "Bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması ayıp ve utanç vericidir" diyen Dervişoğlu, "Bir dalı bırakmadan bir başka dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir. Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine aynı işi tekrar edenlerin iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp iktidar ile oluşturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığı da görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak ortaya saçtıkları kirli pazarlıkların da farkındayız. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Tek adam rejimi güdümlü bir muhalefet yaratmak için durmadan çalışmaktadır. İstediği şey varlığını millet yerine muktedirlere borçlu olan görevini saraydan alan bu başı bozuk düzenin neferi olmaktan başka hiçbir görevi olmayan bir Meclis dolusu kalabalık yaratmaktır. Yaratmaya çalıştığı bu siyasetçi kalabalığının görevi her bir yenisi yaşanan türlü hukuksuzluklar, bitmeyen utanmazlıklar karşısında milletin çığlıklarını bağırtılarla susturmaktır. Milleti Türkiye Yüzyılı masallarıyla ölüm uykusundan uyandırmaması, iyi günler ileride nakaratıyla kader diye pazarladıkları karanlığa mahkum bırakmasıdır. Bu garabete de normalleşmek diyorlar. AKP iktidarı milletimize yumuşama masalı anlatıyorlar. Anlıyoruz ki anormallikleri kendilerini bile şaşırtıcı hale geldiğinden normalleşmeden bahsediyorlar. İktidar ve avenelerine sesleniyorum, hodri meydan haydi normalleşelim. Yargıda emniyette jandarmada devletin tüm kurumlarında cemaatleri, tarikatı söküp atın, görelim, normalleşelim. Bunları yapamayacaksanız bizi milleti yeni anayasa oyunlarıyla yeni çözüm tuzaklarıyla bitmeyen yargı reformlarıyla, uzlaşmacı demokrat pozlarıyla oyalamayın. Karşılıklı çay içmelere ben normalleştim tiratlarıyla içi boş hamasetinizle işçinin emeğiyle, memurun göreviyle, gencin umuduyla, kadının namusuyla, çocuğun geleceğiyle, öğrencinin eğitimiyle, hayvanının canıyla, ülkenin itibarıyla, vatanın hudutlarıyla devletin saygınlığıyla oynadığınız bu ucuz film artık İyi Parti sayesiyle gösterimden kalkmıştır. Devletin içinde örgütlerin, sokaklarda çetelerin. medyada trollerin başrol oynadığı bu oyunca biz asla yevmiyeli figüran olmayacağız.

CHP'ye geçen vekiller ile Özgür Özel'e sert sözler

"Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. Yok yerel seçimlerde şu oldu, yok Bilecik’te şöyle böyle oldu türünden gerekçeler yaratarak güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar utanın beyler. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise, bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. TBMM’de siyasette yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabi. O zaman siyasi ahlak kurallarıyla bağdaşmayan bu davranışınıza göstereceğimiz tepkiyi en başında kabullenmiş olacaksınız. Bir dalı bırakmadan bir başka dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir. Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine aynı işi tekrar edenlerin iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp iktidar ile oluşturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığı da görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak ortaya saçtıkları kirli pazarlıkların da farkındayız. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz.

Hakkari'ye kayyım atanması

"Benim sözüm Hakkâri dururken Kandil’den Hakkâri’ye aday atayanlara ve buna müsemma gösterenleredir. Benim sözüm devleti doğru yönetme iradesi sergileyemeyenlere, devleti haksız, teröristi haklı gösteren gafletin sorumlularınadır. Hukuku istismar edenlerle demokrasiyi istismar edenler bir ve aynı kimselerdir. Aynı zihin dünyasına sahip oldukları gibi aynı güç ve iktidar saplantısı içindeki kimselerdir. Adalet Kalkınma Partisi ile DEM Parti birbirine en yakın iki siyasi partidir.