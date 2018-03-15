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  4. 15 Mart 2018 07:14

İYİ Parti yönetiminde istifa depremi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti yönetiminde istifa depremi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Erdem’in ayrılık mesajı şöyle:

“İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.

Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah'a emanet olunuz…”

iyi parti , mustafa erdem , yönetim
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