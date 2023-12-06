İYİ Parti'de bir vekil daha istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de son dönemde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi.



İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Yanıkömeroğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."