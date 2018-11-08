İYİ Parti'de ''görüş ayrılığı'' istifası

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, İYİ Partili Andican grup başkanlığı görevinden istifa etti. Andican, istifa gerekçelerini parti grubuna ilettiğini belirterek, "Kamuoyuna açıklama yapmayacağıma dair kendime söz verdim" dedi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Andican'ın istifa kararında, uzun süredir grup başkanlığı görevinde 'pasifize' edilmesi etkili oldu.

Grup yönetimine ilettiği dilekçede de Andican'ın bu konuya dikkat çektiği ve Genel Başkan ve grup yönetimi ile aralarında 'grup başkanlığının yetki ve görevleri konusunda görüş ayrılığı' olması nedeniyle istifa kararı aldığını ilettiği kaydedildi.

Parti yönetiminin grup başkanlığını daha 'sembolik' bir görev olarak tanımladığı, Andican'ın ise grup başkanı sıfatıyla Meclis çalışmalarında daha aktif olmak istediği, ancak buna izin verilmediği gerekçesiyle görevi bırakma kararı aldığı kaydedildi.

