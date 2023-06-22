İYİ Parti’de o ilçede istifa depremi: Sandalyesi kalmadı

İYİ Parti İzmir’de, Buca Meclis Üyesi Mehmet İnan Gülçek partisinden istifa etti.

2019 yerel seçimlerinde yapılan ittifak çerçevesinde CHP listelerinden seçilerek İzmir’de Buca Meclis Üyesi olan ve ardından İYİ Parti’ye dönen Mehmet İnan Gülçek, partisinden istifa etti.

Gülçek, bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alırken İYİ Parti’nin Buca Meclisi’nde sandalyesi kalmadı.