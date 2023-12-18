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İYİ Parti'den istifalar için dikkat çeken açıklama: ''Planlı bir saldırı''

İYİ Parti'den istifalar için dikkat çeken açıklama: ''Planlı bir saldırı''
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İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve görevden almalarla ilgili konuşan parti sözcüsü Kürşad Zorlu, ''Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum'' dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti içinde üst üste gelen istifalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum" diyen Zorlu, "Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

İYİ Parti'de istifa üstüne istifa

Seçimlere ittifaksız girme kararının ardından çok sayıda isim İYİ Parti'den ayrılma kararı almıştı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

İYİ Parti'de son dönemde; Ankara Milletvekili Adnan Beker, partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.

Daha öncesinde ise Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifalarını açıklamıştı.

Daha sonra Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Etiketler iyi parti kürşad zorlu istifa
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