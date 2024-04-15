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İYİ Partili isimden MHP'ye rest

İYİ Partili isimden MHP'ye rest
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İYİ Parti'de 27 Nisan 2024'te yapılacak olan olağanüstü kurultayda genel başkan adaylığını açıklayan Müsavat Dervişoğlu, "Başka siyasi aktörlerin, partilerin, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayına müdahil olması siyasi ahlaka sığmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Akşener'in İYİ Parti genel başkanlığını sürdürmesine" yönelik açıklamasına "İYİ Parti'ye kimse istikamet çizemez" ifadeleri ile yanıt verdi. 

Parti genel merkezinde açıklama yapan Dervişoğlu, delegelere 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda oy kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Dervişoğlu, AKP'nin Anayasa değişikliği çalışmalarına ise karşı olduklarını belirterek "Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan kurtaracağız. Bu rejimi güçlendirecek hiçbir düzenlemeye de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.  

Dervişoğlu, şunları söyledi: 

"İYİ Parti'de kurultayla birlikte partimizin merkezden kayacağı iddialarını reddediyoruz. İYİ Parti merkezin ta kendisidir. İşte bu sebeple İYİ Parti Türkiye'nin sağduyusudur. 

Tek adam sistemi Türk milleti için atılması gereken bir yük haline gelmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi hükumetleri, yolsulluğu ve fukaralığı yönetmekle meşguldür. 

İçinde bulunduğumuz tarihsel süreç İYİ Parti'ye önemli bir görev yüklemiştir. 

Biz milli, üniter ve laik bir ülkeden yana tarafız. Tek adam yönetimine, anti demokratik her türlü uygulamaya karşıyız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve onun yönetim anlayışına karşıyız. 

27 Nisan Kurultayı'nda İYİ Parti Genel Başkanı olduğum takdirde partimizin içinde bulunduğu siyasi şartların muhakemesini yapacağız ve birinci günden itibaren İYİ Parti iktidarı için çalışacağız. 

Başka siyasi aktörlerin, partilerin, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayına müdahil olması siyasi ahlaka sığmamaktadır.

"AKŞENER'İN DESTEĞİ BENDEN YANAYSA GURUR DUYARIM"

İYİ Parti'ye kimse istikamet çizemez. Partimizi iktidarın ya da muhalefetin uydusu haline getirmeye çalışanlara en büyük yanıtı İYİ Parti'nin kendisi verecektir. Bu kurultay yeni yaraların açılmasına değil, yaraların sarılmasına vesile olmalıdır. Bu kurultay tarihi bir eşikte gerçekleşiyor.

İYİ Parti'yi biz birlikte kurduk. İYİ Parti'nin kuruluş harcında en fazla emek Meral Akşener'indir. Akşener'in desteği benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım." 

 

Etiketler müsavat dervişoğlu Devlet Bahçeli MHP iyi parti genel başkanlık kurultay Meral Akşener
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