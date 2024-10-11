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İYİ Partili milletvekilinden Köfteci Yusuf'a destek ziyareti

İYİ Partili milletvekilinden Köfteci Yusuf'a destek ziyareti
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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından domuz eti kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf’a desteğe gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetim yaptığı ürünlerden uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri ve şirketleri internet sitesinde yayınlanmaya başlamıştı.

Dün (10 Ekim) yayınlanan ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde Köfteci Yusuf’un köftesi ve et (dana) dönerinde ‘domuz eti’ tespit edilmişti.

Köfteci Yusuf, iddiaları reddederek, Ankara’nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerindeki şubelerinden pişmiş ürünlerden numune alındığını, iki üründen de çiğ ve pişmiş şahit numune alınmadığını belirtmişti.

Bakanlığa göre firma sadece iki şubesinde değil, üretim yerinde de domuz eti kullanmış.

Bu yerlerden biri Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki üretim alanı.

Tartışmalar sürerken  Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun ‘dostlarıyla’ Köfteci Yusuf’a gitti.

Etiketler köfteci yusuf domuz eti iyi parti iyi partili milletvekili tarım ve orman bakanlığı metin ergun
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