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  4. 21 Aralık 2018 17:21

İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti, 15 il belediye başkan adayını belirledi.

İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı belli oldu
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İYİ Parti'nin 15 il belediye başkan adayı belli olurken, Mersin'de Burhanettin Kocamaz, Balıkesir'de ise İsmail Ok aday olarak gösterildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 il için belediye başkan adayları sıralandı. 

Listeye göre iller ve belediye başkan adayları şöyle:

Mersin - Burhanettin KOCAMAZ
Balıkesir - İsmail OK
Trabzon - Atakan AKSOY
Denizli - Ümit BAHTİYAR
Erzurum - Mahmut UYKUSUZ
Elazığ - Ali ŞEKERDAĞ
Afyonkarahisar - Mahmut KOÇAK
Isparta - Gökmen GÖKMENOĞLU
Çankırı - Raif OKTAY
Nevşehir - Mehmet ÖZKAN
Niğde - Mümin İNAN
Kars - Settar KAYA
Kırıkkale - Mahir YILMAZ
Uşak - Muhammet GÜR
Osmaniye - Davut ÇUHADAR

iyi parti , adayı , belediye başkanı
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