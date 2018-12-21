İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 15 il belediye başkan adayı belli olurken, Mersin'de Burhanettin Kocamaz, Balıkesir'de ise İsmail Ok aday olarak gösterildi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 il için belediye başkan adayları sıralandı.

Listeye göre iller ve belediye başkan adayları şöyle:

Mersin - Burhanettin KOCAMAZ

Balıkesir - İsmail OK

Trabzon - Atakan AKSOY

Denizli - Ümit BAHTİYAR

Erzurum - Mahmut UYKUSUZ

Elazığ - Ali ŞEKERDAĞ

Afyonkarahisar - Mahmut KOÇAK

Isparta - Gökmen GÖKMENOĞLU

Çankırı - Raif OKTAY

Nevşehir - Mehmet ÖZKAN

Niğde - Mümin İNAN

Kars - Settar KAYA

Kırıkkale - Mahir YILMAZ

Uşak - Muhammet GÜR

Osmaniye - Davut ÇUHADAR