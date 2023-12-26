CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Lideri Özgür Özel’in, “Bir kamuflaj bir Erdoğan’a yakışsaydı; Burak Erdoğan’a yakışsaydı, Bilal Erdoğan’a yakışsaydı bedelli askerlik yaptırmasaydı” sözlerini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı şehit cenazesinde yapılan provokasyonun yankıları devam ederken CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yücel, Özel’in konuşmasını paylaşarak şu notu düştü:

“Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel:

Erdoğan! Sen, bu ülkenin kurucu iradesine, bu ülkeyi canları pahasına kurtarmışların torunlarına milliyetçilik taslayamazsın!

Kamuflajla fotoğraf çektirip, ‘ne de yakıştı’ diyeceksin.

Kamuflaj Bilal Erdoğan’a, Burak Erdoğan’a yakışsaydı da bedelli askerlik yaptırmasaydın!”