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  1. 29 Nisan 2017 13:05

Kanser hastası eski başsavcı tahliye edildi

FETÖ'den ihraç edilen 9 aydır tutuklu bulunan kanser hastası eski Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kanser hastası eski başsavcı tahliye edildi
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Savcılığın talebini değerlendiren 26. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Ethem Kuriş’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi

 FETÖ’nün hakim ve savcı yapılanması kapsamında meslekten ihraç edilen, 9 aydır tutuklu bulunan kanser hastası eski Ankara Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Cumhuriyet Savcılığınca Kuriş hakkında hazırlanan iddianamede, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti  Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve FETÖ üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Önder Yaman tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, kanser hastası olan Kuriş’in, yurtdışına çıkış yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesi talep edildi.

Savcılığın talebini değerlendiren 26. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Ethem Kuriş (53)’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

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