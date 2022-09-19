Kılıçdaroğlu aleyhindeki afişin karşısında poz verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ziyaret ettiği Malatya'da kendisi aleyhinde yapılmış afişin önünde poz verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyareti öncesinde kentin bazı noktalarına Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin daha önce kullandığı ifadeleri içeren afişler asıldı. Bu afişler arasında "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır, "Ne yazık ki Türkiye Azerbaycan'a yardım ediyor" ve "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" gibi cümlelerin bulunduğu afişler yer aldı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu ise kendisine yönelik tepki amacıyla asılan bu afişlerle poz vererek şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor" dedi.

"NE UĞRUNA YAPIYORSUNUZ BUNLARI?"

Kılıçdaroğlu, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

"BATSIN BU DİLİNİZ"

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!"

"BİZ BARIŞACAĞIZ"

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber."