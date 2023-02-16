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Kılıçdaroğlu: ''Beşli çeteler bağış dekontlarını saklasın''

Kılıçdaroğlu: ''Beşli çeteler bağış dekontlarını saklasın''
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Depremzedeler için yapılan ortak bağış yayını hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Beşli Çeteler, bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; borcunuzdan düşeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon ve radyo kanallarının depremzedelere yardım için yaptıkları ortak yayınla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Aldıkları kamu ihaleleri nedeniyle "beşli çete" olarak nitelendirdiği Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Grubu'nun yaptıkları bağışlara değinen Kılıçdaroğlu, "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha önceki açıklamalarında "Halkın parasını çalan beşli çeteler var. Bu arada beşli çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi beşli aslında bunların sayısı binlerce. Kuruşu, kuruşu uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu Saray iktidarı sırasında devlet Hazinesi'nden bunlar ne kadar para çaldılar hesapladık. 418 milyar dolar. Tahsil edeceğim rakam budur. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız" demişti. 

Etiketler bağış beşli çete kemal kılıçdaroğlu chp
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