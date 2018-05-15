Kılıçdaroğlu: ''Bizi dinleyip bilgileri kime sattılar ?''

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısını yaparken kürsüye Filistin atkısıyla çıktı. Gazze'deki katliam üzerinden ABD Başkanı Trump'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "İç sorununu gündemden düşürmek için İsrail'le ilgili politikaları yürürlüğe koydu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"18 yıldır başkana verilen yetki kullanılmadı. Gönül isterdi ki Sayın Trump da bunu uygulamasın. Amerika'da kendi iç sorununu çözemeyen bir başkan, sorunu gündemden düşürmek için İsrail'le ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu.

Ortadoğu'nun kan gölü olmasına teşvik ediyorsunuz. Pimi çekilen bombayı Ortadoğu'nun kalbine yerleştirdiler. Kanlı pazartesiyi hiçbir Ortadoğulu unutmamalıdır. Bir tarafta en gelişmiş silahlar bir tarafta barış isteyen Filistin halkı var. Siz o gelişmiş silahlarla o insanları tarıyorsunuz. Bu mudur adalet?

Sayın Trump kendi ülkesinde bilimadamlarına aktivistlere sorsun. Ortadoğu'da barış isteriz ama bu barış silahla olmaz. BM kararlarını tanımıyorsun. Güvenlik Konseyi kararlarını tanımıyorsun. İstediğimi yaparım diyorsan insanlık tarihi seni yaşam boyu lanetler. Bıkmadık mı insanların ölmesinden? 70 yıldır kendi vatanları için mücadele ediyorlar.

Filistinli kardeşlerimiz vatanları için mücadele ediyorlar. Kendi topraklarından sürüldüler. Kendi toprağında insan ikinci sınıf vatandaş olabilir mi? Kendi vatanını savunmak istiyor. O insanların üzerine kurşun yağdıranları tarih unutmayacaktır. ABD Ortadoğu'da arabuluculuk rolünü tamamen kaybetti. Artık İsrail hükümetinden yana taraftır. ABD Trump yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı yoktur. Artık ölümleri, kanı ve gözyaşını getirir. 3 günlük yas ilan edildi, doğrudur.

Arap dünyası kendi içinde birlik olmayan Arap dünyası... Bundan daha büyük bir ayıp yoktur. Egemen güçlerin söylemlerini dile getiren iktidarlardan halka hayır gelmez. tarih ülkesi için mücadele eden insanlara saygı duymuştur. Filistinlilere her şey yapacaksınız, sonra dünyaya ders vermeye çalışacaksınız. Dünya tarihi bunu kabul etmez.

''İSRAİL'DEKİ BÜYÜKELÇİMİZİ DERHAL GERİ ÇEKİN''

Kudüs'ün bir barış kenti olması lazım. Kanlı pazartesi unutacağımız türden bir pazartesi değil. Hükümet 3 günlük yas ilan etti gayet güzel. Bizim eleştirimiz bu uygulamaları yapan siyasal iktidarlara halka değil. Ne yapılmalı? Dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırdılar. Burada kararlar alınmalı ve aynen uygulanmalı. Kanlı pazartesiyi dünyaya unutturmamak için önemli kararlar alınması lazım. Birinci istediğimiz budur. İkinci isteğimiz İsrail'deki büyükelçimizi derhal geri çekin. İstişare için geri çektik ne istişaresi? Büyükelçiyi kesin göndermemek üzere geri çekeceksin. İsrail ile Mavi Marmara dolayısıyla yapılan sözleşme onurumuza dokunuyor. Onur kırıcı sözleşmeyi öngören kanunun derhal iptal edeceğiz etmeliyiz. Oradaki konsolosluğumuzu derhal Filistin büyükelçisi olarak bütün dünyaya ilan edin. Şimdi kavga etmenin zamanı değil. Ortada bir katliam var o katliamı bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Türkiye bütün gücünü göstermeli. 4 konuda size her türlü desteği veririz. Meclis tatile girecek samimiyeti test etmek için açık söylüyorum. Meclis tatile girmeden o kanunu iptal edin. 20 milyon dolar aldık diyebilirler söz veriyorum 20 milyon doları ben size bulacağım götürüp İsrail'e verin o parayı.

''BİR ARAYA GELİP FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKAMIYORLAR''

Gönül isterdi ki bu katliam karşısında dünya ayağa kalksın. Kısık seslerle bu protestolar yapılıyor, kısık seslerle. Arap dünyası... Kendi içinde birlik olmayan Arap dünyası, birbirini yiyen Arap dünyası, birbirini gırtlaklayan Arap dünyası, egemen güçlerin oyununa gelen Arap dünyası... Bir araya gelip Filistin'e sahip çıkamıyorlar. Bundan daha büyük bir ayıp tarihte yoktur. Biz sahip çıkarken, onlar bizim kadar sahip çıkamıyorlar. Kendi vatanını savunan insanlar katledilirken kısık seslerle protesto bizim içimize sindireceğimiz bir tepki şekli değildir.

''24 HAZİRAN'DAN SONRA TABLO DEĞİŞECEK''

24 Haziran'dan sonra halkın adamı olacak halk için çalışacak bir cumhurbaşkanı olacak. Tefecilere taviz vermeyecek. İşçinin emeklinin memurun yanında duracak çetelere izin vermeyecek çetelere af getirmeyi hiç düşünmeyecek. 24 Haziran'dan sonra tablo değişecek.

''BÜTÜN TELEFONLARIMIZI DİNLEMİŞLER''

Dünya tarihine geçen bir 'Adalet Yürüyüşü' yaptık. Adalete inandığımız için yaptık. Bu ülkede yaşayan 81 milyon için yürüdük. Bizim bütün telefonlarımızı dinlemişler. Bu ahlaksızlığı yapanların ortaya çıkarmalarını istiyorum hükümetin. Sayın Erdoğan bu ahlaksızlığın ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmak zorundasın. Dinlemeyi öngören casus programı Almanya'daki bir firma tarafından üretilmiştir. Bu Alman hükümetinin izni olmadan başka bir ülkeye satılamaz.

''BU CASUSLUK PROGRAMINI ALMAN HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DE KİMLERE SATTI?''

Bu casusluk programını Alman hükümeti Türkiye'de kimlere sattı? Bunun ortaya çıkması lazım. Bunlar ortaya çıkarmazsa Alman hükümeti bunu itiraf etmek zorunda kalacak. Bizi dinlemişler vallahi bir şey yok. Bizim yürüyüş sırasında neleri düşündüğümüzü öğrenmek istiyorlar. BTK da bunu açıklasın acaba onlara mı sattılar bunu? Emniyete veya MİT'e mi sattı Alman hükümeti? Biz bunu aldık sizi dinlemek için aldık desinler vallahi dava açmayacağım. Çünkü bir şeyimiz yok yolsuzluk yok ahlaksızlık yok.''



