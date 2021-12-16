Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Merkez Bankasının faiz kararını ve asgari ücreti değerlendiren Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti de duyurdu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, en düşük asgari ücretin CHP belediyelerinde 4 bin 500 lira olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu duyurmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı: