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Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayını açıkladı

Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul adayını açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?” sorusuna, ise, “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” diye yanıt verdi.

Etiketler kılıçdaroğlu imamoğlu aday
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