Kılıçdaroğlu: ''Parti aleyhine konuşanı partiden ayıracağım!''

CHP lideri Kılıçdaroğlu Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda yaptığı açıklamada delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, partisinin kurultayda atacağı adımları anlattı.

Kılıçdaroğlu, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi.

CHP lideri fermuar sisteminde geçileceğini belirterek, "Bana göre cinsiyet kotası yüzde 50 olmalı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kongre döneminde tartışmaların normal olduğunu belirtti ve "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarını belirtti.

Her bir CHP'linin ortak amacının bu olmak zorunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunu yapmadığımız takdirde hem tarihimize hem geleceğimize iyi bir miras bırakmayız. Hangi pozisyonda olursak olalım aynı çabayı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İktidarın sığınmacı politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir sığınmacı deposuna döndü koskaca Türkiye Cumhuriyeti... Daha geçen gün Ankara'daki terör eyleminin faillerinin Suriye'den geldiği söylendi. Ne deniyor? Sınır namustur. Şu soruyu iktidar sahiplerine sormak zorundayız; o sınırda yazan 'Sınır namustur' sözünün gereğini yapıyor musunuz?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"2020 yılında Suriyelilere 40 milyar lira dolar para harcandığı söylendi. 2023'teyiz, herhalde 10 milyar dolar harcanmıştır. 100 milyar dolarlık bir kaynağı sığınmacılara harcarken 3-5 milyar doları nerede bulurum diye kapı kapı dolaşan bir Türkiye var."

TBMM'de gündeme gelecek tezkereye değinen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki hafta parlamentoda bir tezkere görüşülecek. Tezkere, teröre karşı mücadele. Güzel... Teröre karşı hepimiz karşı çıkmak zorundayız. Çözemediğimiz bir cümle var; 'Gerektiğinzde yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi.' Niçin? 30-35 yıl teröre karşı mücadele eden bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işimiz var. Eğer sizler CHP'liler olarak bunu bütün Türkiye sathına anlatmazsanız sorumluluğunuz var demektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'ye de sordum. Diyor ya 'Ben milliyetçiyim.' Sayın Erdoğan'a sordum. O da her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir kişi. Nasıl olduysa bunlar yan yana geldi! İkisine de sordum, kim bu yabancı askerler? Geçen gün Meclis Başkanı'nı ziyaret ederken kendisine sordum. Oradan da bir haber gelmedi."

Yerel seçimler ile ilgili mesaj veren Kılıçdaroğlu, "İstanbul, İzmir'in, Mersin'in, Antalya'nın, Muğla'nın, Adana'nın, Ankara'nın, Aydın'ın, Tekirdağ'ın, Hatay'ın büyük başarılar sağladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kocaeli İl Başkanımız söyledi, Kocaeli'yi de dahil edeceğiz. Balıkesir'i dahil edeceğiz, Manisa'yı dahil edeceğiz, Bursa'yı dahil edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çalışarak ve yaptıklarımızı geniş kitlelere anlatarak bu başarıları elde edeceğiz. En çok halk diyelim İstanbul, diyelim Ankara, diyelim İzmir... CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelmek ister. CHP'li belediyelerin olduğu yerde huzur vardır çünkü."

Kılıçdaroğlu yazısında, BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan “Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz” başlıklı yazısına değindi.

Yazının yayımlandığı gün "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirilen haberle ilgili Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da görevli bir savcı yargıdaki çürümeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na örnekler vererek anlatıyor. Rüşvetin nasıl alındığını, Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının neler yaptığını, uyuşturucu baronlarının nasıl çıkarıldığını, altın kaçakçılarının hangi bedelleri ödeyerek nasıl kişileri hapislerden çıkardığını bir savcı, HSK'ya yazdığı bir dilekçeyle anlatıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Salı günü bunun bütün ayrıntılarına gireceğim. Adalet mülkün temelidir. Adaletin olmadığı bir yerde neyi yapacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye insanları hapse atacaksınız, uyuşturucu baronlarını serbest bırakacaksınız. Devlette çürüme var, bunu çözmemiz lazım."