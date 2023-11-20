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Kılıçdaroğlu partililere seslendi: Partimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem

Kılıçdaroğlu partililere seslendi: Partimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem
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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yayınladığı videoda, "Partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38'inci Kurultay'da CHP Genel Başkanlığı'nın Özgür Özel'e kaptırmasının ardından bugün evinin çalışma odasında çektiği videoyla tartışmalara yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu X hesabından paylaştığı videoda CHP'lilere seslenerek "Gerek sosyal medyada gerekse televizyon programlarında partimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek izliyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır. Ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem. Güzel günlerde görüşmek üzere" dedi.

Etiketler Kılıçdaroğlu parti delege chp
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