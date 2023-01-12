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Kılıçdaroğlu, SPK'ya çağrıda bulundu

Kılıçdaroğlu, SPK'ya çağrıda bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya son kez çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya son kez çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, kurula pazartesiye kadar süre verdi. 

''SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim'' ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü yaşayan borsa ile ilgili açıklamalarda bulunmuş; 18 Kasım 2022 tarihli Twitter paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Kılıçdaroğlu spk
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