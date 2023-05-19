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Kılıçdaroğlu, vatandaşla birlikte Anıtkabir'e çıktı

Kılıçdaroğlu, vatandaşla birlikte Anıtkabir'e çıktı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

 Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'in avlusunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

 

Etiketler anıtkabir kemal kılıçdaroğlu anıtkabir ziyareti 19 mayıs
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