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Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım''

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla yayınladığı videoda gençlere seslendi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk başlığıyla bir video yayınladı. 

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

İkinci yüzyıla giriyoruz gençler. Karar vermeniz lazım. İlk yüzyıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak. Bakın. Atatürk yeniliklere açıktı. Değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi. O dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu. Peki sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık. Sadece anar olduk. 

15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler unutmayın. Aslında 15 Mayıs Atatürk bütün dünyaya mesaj verecek. Bu millet yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacak. Bütün dünya sizi konuşacak gençler, sizin vatanseverliğinizi... Bu vatanı nasıl kurtardığınızı... Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım.  Siz de heyecanlı olun."

Etiketler kemal kılıçdaorğlu paylaşım Mustafa Kemal Atatürk video
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