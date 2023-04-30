Kılıçdaroğlu yeni video paylaşımında ''emekçilere'' seslendi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "emekçiler" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "emekçiler" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ben beyaz yaka, mavi yaka ayrımına inanmam. İkincisi de aynı cendere içerisinde. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyoruz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üzerinden. Bu ülkede sadece bir avuç zenginin keyfi yerinde. Ben yakanız ne olursa olsun orta sınıfın büyümesi gerektiğini düşünüyorum"

Orta sınıf yok oldu. Saraylılar kendilerini kandırmasınlar. Eşitsizlikler üst gelir gruplarını daha da zenginleştirir, alt gelir gruplarını da öfke dolu yaparlar. Zannediyorlardı ki herkesi fakirleştirerek günlerini gün edebilirler, edemezler. Tüm yakalar, ister mavi ister beyaz. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiç bir sistem dayanmaz. Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bu ülkede ya demokrasiye sahip olabiliriz ya da bir kaç kişinin elinde toplanmış büyük bir servete sahip olabiliriz. İkisine de birden sahip olamayız. Bir ev sahibi olan, tasarruf yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten orta sınıftır.

Bunları nasıl yapacağız?

1. Ülkede güven ortamını yaratarak yatırım çekeceğiz.

2. Halktan çalınanı halka iade edeceğiz.

3. Türkiye'yi ucuz iş gücü, yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünya ile rekabet edebilir hale getirebilecek için dirençli yeni sanayi devrimi alt yapısı kuracağız.

5. Çalışanlar için gelir vergisini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız.

5.Kadınların çalışma yaşamına katılımını arttıracağız.

6. Sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul'dan Anadolu'ya ekonomik mobiliteye yaratacağız.

7. Organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin istediği nitelikli iş gücünü sağlayacağız.

O kadar hazırız ki; tek bir iş kaldı, bu beceriksizleri göndermek."