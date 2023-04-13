Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına doğrulama

Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında ‘suikast’ iddialarıyla ilgili olarak CHP'den ilk açıklama geldi. CHP’li Erdoğan Toprak "Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteci Gökmen Karadağ’ın sunduğu ‘Açıkça’ programına konuk oldu. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili suikast uyarısı yapan Özdağ, “Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çok daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı. Toprak, “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toprak, “Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır” dedi.