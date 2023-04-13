  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına doğrulama

Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına doğrulama

Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına doğrulama
Güncelleme:

Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında ‘suikast’ iddialarıyla ilgili olarak CHP'den ilk açıklama geldi. CHP’li Erdoğan Toprak "Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteci Gökmen Karadağ’ın sunduğu ‘Açıkça’ programına konuk oldu. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili suikast uyarısı yapan Özdağ, “Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çok daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı. Toprak, “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toprak, “Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır” dedi.

Etiketler suikast kemal kılıçdaroğlu chp millet ittifakı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu fotoğraftaki asıl hayvanı göremiyorsunuz!
Yüzbinlerce kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
Muharrem İnce, ''seçim ikinci tura kalırsa...'' sorusuna bu yanıtı verdi
Bitti, bitiyor derken.... Açıklama geldi, büyük aşk bitti; boşanıyorlar!
Pentagon'dan sızan belgeler Ukrayna savaşının sırlarını ortaya çıkarttı
Nehir kenarından vahşet çıktı! 3 genç kız katledildi
Bir seçim anketinden daha aynı sonuç çıktı
Erdoğan'ın ''müsvedde'' dediği profesörü Prof. Dr. Naci Görür açıkladı
Metroda sokak şarkıcısına tekme tokat dayak
Kemal Özkiraz ''son kez'' anket sonuçlarını paylaştı