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Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına sert tepki
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Gazeteci Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir'' dedi.

Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir" tepkisinde bulundu. 

 

DHA

Etiketler barış pehlivan kemal kılıçdaroğlu tutuklama
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