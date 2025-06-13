Türkiye'nin asırlık devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin köklü ayakkabı üreticilerinden Urgan Ailesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizle birlikte konkordato ve iflasların ardı arkası kesilmiyor.

1925 yılında kurulan ve 3 nesildir Türkiye’de ayakkabı üreticiliği yapan Urgan Ailesi, konkordato ilan etti.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Ailenin sektörde en bilinen markası ‘Hammer Jack’ olurken, konkordato ilan edilen şirketler arasında Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik bulunuyor.

Aileden iki kişi ve üç şirket hakkında konkordato talep edilirken, şirketin amiral gemisi olan ‘Hammer Jack’ markası içinse herhangi bir başvuru yapılmadı. Konkordato ilan eden isimler ve şirketler şu şekilde:

-Mehmet Ali Urgan

-Mehmet Dinçer Urgan

-Efe Ayakkabıcılık

-Panda Ayakkabıcılık

-Efe Otelcilik

3 AY SÜRE VERİLDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12 Haziran tarihli kararına göre şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

3 aylık geçici mühlet süresi boyunca yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, söz konusu 3 şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.

Patronlar Dünyası