Kılıçdaroğlu'ndan Dilek İmamoğlu'na ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

İHA