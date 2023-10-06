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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert SİHA tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert SİHA tepkisi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'de bir SİHA'nın ABD tarafından düşürülmesinin ardından iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ''Ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürülmesine ilişkin, "ABD 'meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?" dedi. 

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA'mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz. ABD 'meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı 'ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der' diye mi şekillendireceğiz?" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çok sert SİHA tepkisi - Resim : 1

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Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu siha
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